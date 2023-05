Home > Video > “Se non ci arrivano con un pollo, figurati con il resto”: così Masha, un... “Se non ci arrivano con un pollo, figurati con il resto”: così Masha, una giovane ragazza che lavora come corriere, si sfoga sui social

Il venditore della rosticceria non è l’unico uomo nel mirino dell’ira di Masha. “Noi corrieri possiamo portare i pacchi solo da 32 kg. Sulla scatola c’era scritto 32 ma non li vedevi neanche con il binocolo”. Così la giovane chiede aiuto all’uomo a cui ha dovuto consegnare le due griglie. Quest’ultimo, come dice Masha nel video, non si tira indietro, ma non senza prima commentare “I tuoi colleghi portano su tutto da soli”