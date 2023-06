Home > Video > "Se venite a Milano state attenti": il video sfogo di una turista truffata "Se venite a Milano state attenti": il video sfogo di una turista truffata

"Se venite a Milano state attenti. Ci sono truffatori assolutamente dappertutto. È l'1:00, siamo in giro dalle 10 e ci hanno truffato due volte. La prima volta eravamo in Duomo, un posto bellissimo in cui fare foto, un tizio si avvicina ed ecco cosa ci ha detto". La video denuncia di @shaunacoade, una turista straniera in vacanza a Milano.