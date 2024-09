Sean "Diddy" Combs arrestato con l'accusa di abusi. Legale: innocente

New York, 17 set. (askanews) - Il rapper e produttore statunitense Sean "Diddy" Combs, noto anche come Puff Daddy, è stato arrestato a Manhattan con l'accusa di aver commesso decine di abusi sessuali. "E' accusato di associazione a delinquere finalizzata al racket e al traffico sessuale" ha detto...

New York, 17 set. (askanews) – Il rapper e produttore statunitense Sean “Diddy” Combs, noto anche come Puff Daddy, è stato arrestato a Manhattan con l’accusa di aver commesso decine di abusi sessuali. “E’ accusato di associazione a delinquere finalizzata al racket e al traffico sessuale” ha detto in aula Damian Williams, Procuratore del Distretto Sud di New York .

“Si dichiarerà non colpevole” aveva annunciato il suo avvocato, arrivando presso il tribunale federale di Manhattan. “Si dichiarerà non colpevole, ovviamente. Combatterà con tutta la sua energia e la sua forza e con la piena fiducia dei suoi avvocati, e mi aspetto una lunga battaglia con un buon risultato per il signor Combs”.

Artista dai molti soprannomi, Diddy, 54 anni, è stato descritto dalle presunte vittime come un violento predatore sessuale che ha usato alcol e droghe per ottenere la loro sottomissione. Secondo l’avvocato, il suo cliente si è recato “volontariamente” a New York per “costituirsi” e desidera collaborare alle indagini. Le lussuose residenze del rapper a Miami e Los Angeles erano state perquisite dagli agenti federali già lo scorso marzo.