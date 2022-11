Sean Penn torna in Ucraina e presta il suo Oscar a Zelensky

Roma, 9 nov. (askanews) – Sean Penn ha visitato l’Ucraina per la terza volta dall’inizio della guerra. L’attore e regista americano ha voltuto portare uno dei suoi due Oscar – ha vinto come miglior attore per “Mystic River” nel 2003 e per “Milk” nel 2008 – al presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Zelensky si è detto onorato del regalo, “un simbolo di fede nella vittoria del nostro Paese”, e ha promesso a Penn che gli gli restituirà la statuetta dopo la vittoria contro la Russia.

“Portamelo a Malibu” gli ha replicato Penn.

Inoltre, gli ha consegnato l’Ordine al Merito di III grado e lo ha ringraziato per il suo “sincero sostegno e il suo significativo contributo alla promozione dell’Ucraina nel mondo”.

Sean Penn sta girando un docufilm sulla guerra in Ucraina. Dopo lo scambio di regali Zelensky gli ha mostrato anche una targa che gli rende omaggio a Kiev: “Ci sono solo tre posti che mi riempiono d’orgoglio.

Ha detto l’attorre – il luogo dove è nata mia figlia, quello dove è nato mio figlio e questo qui”.