Seat Music Awards, Aka: io all’Arena di Verona, realizzo un sogno

Roma, 9 set. (askanews) – “Quest’Arena la sto vivendo in modo tranquillo, per tenermi le ansie che si trasformano in energia positiva per il momento di salire sul palco. È una esperienza che ho sognato ma non pensavo di arrivarci, ma sono contento, questo è incredibile ma è il frutto di tanto lavoro e dei sacrifici fatti”, ha detto Aka 7even poche ore prima del suo debutto all’Arena di Verona per i Seat Music Award.

Per lui l’ultima settimana è stata ricca di soddisfazioni: dopo il suo primo red carpet alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, l’album d’esordio che porta il suo nome ha raggiunto il suo primo Disco di Platino, mentre il suo singolo “Loca” è arrivato addirittura al terzo.