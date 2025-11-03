Sebastiano Pellion, un fotografo d'arte nello store Aspesi a Torino

Torino, 3 ott. (askanews) – Un fotografo brillante come Sebastiano Pellion nello store Aspesi di Torino: in occasione della Art week del capoluogo piemontese sui due piani del negozio è installata la mostra “Endless Titles”, curata dallo scrittore Gianluigi Ricuperati. “L’idea – ci ha spiegato – è quella di invitare Sebastiano Pellion, che uno dei fotografi più amati nel mondo dell’arte, amato dagli artisti, galleristi, dalle istituzioni, a mettere in mostra le immagini che scatta poco prima o poco dopo aver fatto le installation view dei lavori.

E abbiamo coinvolto una decina di intellettuali, personalità di vario genere, amici anche di Aspesi a dare un titolo a queste immagini, che sono tutte senza titolo e abbiamo invitato anche tutti coloro che visitano la mostra a fare questo stesso gioco. Io ho sempre avuto una passione per i titoli, per i titoli come forma d’arte, e quindi appena ho potuto ho sfogato questa passione in questo progetto, ma il vero protagonista qui è il talento visivo classico e se vogliamo nascosto, discreto e meraviglioso di Sebastiano Pellion”.