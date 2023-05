Secondo appuntamento con Saudi Italian Business Council

Roma, 05 mag. (askanews) – Si è svolto presso la cornice dell’Hotel St. Regis l’evento di gala organizzato dall’Ambasciata dell’Arabia Saudita a Roma in onore del Saudi-Italian Business Council e della sua prima riunione in Italia.

Per l’occasione circa 50 imprenditori e rappresentanti governativi sauditi sono giunti in Italia per una settimana di incontri e dibattiti con le istituzioni e le associazioni di impresa italiane, e rafforzare la già solida collaborazione economico-commerciale bilaterale.

Una preziosa occasione per parlare di opportunità d’investimento, interessi reciproci, ma soprattutto per lavorare e crescere insieme anche sotto il profilo umano.

Di tutto questo ne ha parlato l’Executive Chairman, Walid Al Shoaibi:

“Siamo molto felici di essere qui in Italia, considero l’Italia la mia seconda casa perché ho studiato qui e parlo italiano. Avremmo dovuto fare questo viaggio qualche tempo fa, ma lo abbiamo fatto ora e siamo molto felici. Abbiamo partecipato ad incontri molto importanti, abbiamo ascoltato le compagnie italiane e le compagnie italiane hanno ascoltato quelle saudite. Io penso che per le aziende saudite venire qui sia una grande occasione per nuovi investimenti”.

Concentrarsi, quindi, sugli investimenti, sulla crescita economica e, in generale, su un domani migliore per un ulteriore passo in avanti verso quel mondo senza confini.