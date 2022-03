Secondo figlio in arrivo per Cristina Chiabotto: l’ex Miss Italia è nuovamente incinta

L'ex Miss Italia Cristina Chiabotto è di nuovo in dolce attesa a dieci mesi dalla nascita della primogenita.

Per l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto è arrivato il momento di allargare la famiglia… di nuovo. A soli dieci mesi dalla nascita della primogenita Luce Maria, la showgirl è rimasta nuovamente incinta del compagno Marco Roscio con il quale è sposata dal 2019.

La notizia è stata lanciata dal settimanale “Diva e Donna” nel quale sono state mostrate le forme rotonde della soubrette classe 1986. Tra le pagine della testata viene evidenziato come il compagno sia naturalmente felice per la notizia.

Cristina Chiabotto è incinta del secondo figlio

Nel frattempo la soubrette poco meno di 24 ore prima ha scritto sul suo profilo Instagram una dolce dedica per il marito: “Buon compleanno Amore..il tuo primo da papa’ meraviglioso che sei”.

In un precedente post Cristina Chiabotto per i 10 mesi della figlia ha organizzato un party speciale a tema “Alice nel paese delle meraviglie”, mentre per i 9 mesi della piccina, sempre su Istagram aveva scritto: “9 mesi di meraviglia con te”.

Chi è Marco Roscio

Manager e imprenditore, Marco Roscio è piemontese proprio come Cristina Chiabotto. I due entrambi tifosissimi della Juventus si sono conosciuti proprio allo stadio durante una partita di calcio della squadra bianconera grazie a degli amici in comune.