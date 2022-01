Secondo l’Onu la Russia non invaderà l’Ucraina

Milano, 22 gen. (askanews) – Secondo Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu, nonostante la tensione nell’area, la Russia non invaderà l’Ucraina. “Il mio messaggio è che non dovrebbe esserci nessun intervento militare in questo contesto, penso che la diplomazia sia la strada per risolvere il problema l’invasione di un paese da parte di un altro è contro le leggi internazionali e spero che questo non accada nelle circostanze attuali io sono convinto che non accadrà e spero con forza di avere ragione”, ha detto.