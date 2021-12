A Natale regala l’emozione della sfida, l’indistruttibilità e l’Italian design di Sector No Limits 

Per le piccole e grandi occasioni particolari, Sectornolimits.com presenta un catalogo molto ampio, con diverse idee regalo anche in vista del Natale

Ogni traguardo importante della vita andrebbe ricordato con qualcosa di speciale, come un orologio o un gioiello. E per le piccole e grandi occasioni particolari, Sectornolimits.com presenta un catalogo molto ampio, con diverse idee regalo anche in vista del Natale, che annovera smartwatch, bracciali tennis, cronografi uomo Natale e molto altro ancora. Spedizioni rapide, assistenza in ogni fase dell’acquisto, reso garantito e pagamenti sicuri vanno a rendere l’esperienza sullo store davvero unica.

Indistruttibilità, performance, precisione e Italian design sono valori fondamentali che fanno parte del DNA di Sector No Limits. Il brand affianca infatti gli atleti che sfidano le proprie capacità e tentano di superarsi ogni giorno. È un vero stile di vita per tutti coloro che amano rincorrere i propri limiti.

Per un Natale no limits, lo shop propone una guida alle idee regalo per lui e per lei che include smartwatch, ma anche cronografi, orologi digitali, solo tempo, collane o bracciali tennis. In alternativa vengono proposte anche gift card di diversi valori, per fare comunque un regalo di grande effetto.

Gli orologi del marchio, eccetto quelli digitali, sono protetti da una garanzia di tre anni e nella remota ipotesi in cui l’ordine non dovesse rispettare le aspettative è possibile effettuare il reso entro 30 giorni dopo l’acquisto.

Sono diverse le prerogative che rendono la shopping experience sul portale davvero vantaggiosa. Per risparmiare sulle spese di spedizione e non essere vincolati dagli orari del corriere è possibile ritirare il proprio ordine presso uno degli oltre 200 negozi distribuiti in tutta Italia. Riguardo agli acquisti effettuati online invece, le spese di consegna si azzerano per importi superiori a 39 euro.

Il customer care affianca l’utente sia nella fase pre che post-vendita ed è sempre pronto a risolvere eventuali dubbi e fornire consigli utili. Il servizio è fruibile telefonicamente o via e-mail.

Infine, per ciò che concerne le modalità di pagamento, sono sempre sicure, poiché lo store sfrutta il circuito MultiSafepay, riferimento europeo nell’ambito delle transazioni online. Le modalità tra cui scegliere sono carta di credito, PayPal, contrassegno, bonifico bancario o in quattro rate grazie alla partnership con 4X Oney.

Sei pronto ad affrontare la tua prossima sfida? Vivila con gli orologi firmati Sector No Limits!