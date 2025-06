Sedicenne in gravi condizioni dopo incidente con autobus a Milano

Un sedicenne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano a causa di un grave incidente avvenuto nella notte. Il ragazzo, mentre era in monopattino, ha colliso con un autobus in via Litta Modignani, all’angolo con via Comasina, poco dopo l’una. La situazione è critica.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia locale, il bus e il monopattino stavano viaggiando nella stessa direzione lungo via Litta. L’incidente è avvenuto proprio all’incrocio con via Comasina, quando il giovane ha tentato di superare il mezzo dell’Atm. Un manovra azzardata che ha avuto conseguenze devastanti.

Testimoni oculari hanno descritto il momento dell’impatto. “Ho sentito un rumore assordante, sembrava un’esplosione”, racconta una signora che abita nelle vicinanze. “Sono uscita di casa e ho visto il ragazzo a terra, sembrava molto grave”.

Le conseguenze e le indagini in corso

Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dagli operatori del 118 e trasportato d’urgenza al Niguarda. I medici hanno confermato un trauma cranico significativo, e le sue condizioni sono monitorate costantemente. La famiglia è in ansia e attende notizie dai medici.

Le autorità stanno ora indagando sull’accaduto per chiarire le responsabilità. La polizia locale ha già avviato un’inchiesta e raccolto testimonianze. Si attendono anche i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, sperando di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Un fenomeno in crescita

Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza dei monopattini elettrici, sempre più diffusi nelle città italiane. Negli ultimi anni, infatti, si è assistito a un aumento esponenziale di incidenti. I dati parlano chiaro: gli utenti di monopattini sono spesso coinvolti in sinistri, a volte con conseguenze fatali.

Le autorità locali sono chiamate a prendere misure più severe, ma la questione è complessa. La legislazione attuale non sembra essere sufficiente per garantire la sicurezza di chi usa questi mezzi e di chi condivide la strada con loro.

Il futuro del trasporto urbano

La crescente popolarità dei monopattini elettrici deve essere accompagnata da un’adeguata pianificazione urbana e da un’educazione stradale efficace. In questo caso, cosa si può fare per evitare che tragedie simili si ripetano? La risposta rimane aperta, mentre la città si interroga su come migliorare la sicurezza stradale per tutti.