Sefcovic (UE): meglio un accordo che la guerra commerciale

Bruxelles 28 lug. (askanews) – Meglio un accordo che la guerra commerciale: così Marcus Sefcovic, commissario europeo al Commercio, risponde alle critiche piovute dopo l’annuncio del compromesso fra Ue e Usa per i dazi doganali al 15%. “Una guerra commerciale può sembrare allettante per alcuni, ma comporta conseguenze molto gravi. Con dazi di almeno il 30%, il nostro commercio transatlantico di fatto si bloccherebbe”, un interscambio “di 1,7 trilioni di dollari che sottolinea quanto la posta in gioco fosse alta”.

“So che per alcuni, un altro potenziale risultato potrebbe sembrare molto allettante in questo momento. Ma loro non hanno esaminato tutti i numeri, tutte le conseguenze, tutto l’impatto che avrebbe su ogni settore, mentre noi lo abbiamo fatto.

E quindi, con piena consapevolezza, sono al 100% sicuro che questo accordo sia migliore di una guerra commerciale con gli Stati Uniti” ha detto Sefcovic ai giornalisti. “È il risultato di un mese di sforzi autentici e incessanti, senza eguali per intensità, e pari solo all’importanza senza precedenti del nostro commercio transatlantico”.