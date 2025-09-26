Segnali di ripresa nel mercato immobiliare canadese dopo l'aggiustamento dei tassi

Negli ultimi mesi, il mercato immobiliare canadese ha affrontato un significativo rallentamento. Tuttavia, con un lieve aumento delle vendite di abitazioni, emergono segnali di ripresa. Questa tendenza positiva coincide con la riduzione del tasso d’interesse principale da parte della Banca del Canada, che ha suscitato ottimismo tra gli esperti del settore.

Il 17 settembre, la banca centrale ha annunciato una diminuzione del tasso dello 0,25 percento, portandolo al livello più basso degli ultimi tre anni. Questa mossa strategica si allinea con azioni simili intraprese dalla Federal Reserve degli Stati Uniti, e molti sperano che faciliti un ritorno alle vendite di abitazioni e all’aumento dei valori immobiliari.

Rallentamento del mercato e rinnovato interesse

Il rallentamento del ritmo delle transazioni immobiliari in Canada ha suscitato preoccupazioni crescenti, in particolare nelle aree metropolitane come Toronto, dove gli effetti sono stati più pronunciati. La broker ipotecaria Mary Sialtsis ha osservato un notevole ritardo nelle vendite di abitazioni quest’anno, attribuendo ciò all’incertezza economica che ha tenuto i potenziali acquirenti in attesa.

Incertezze economiche e loro impatto

Nel corso dell’ultimo anno, molti potenziali acquirenti hanno esitato a impegnarsi a causa dell’instabilità causata dai dazi imposti dal presidente Donald Trump. Questo clima di incertezza ha portato a una significativa riduzione della fiducia degli acquirenti, costringendo i venditori a rivedere le loro aspettative. Sialtsis ha commentato l’esitazione generale presente nel mercato, affermando che questo periodo è effettivamente sembrato più lento rispetto agli anni precedenti.

Tuttavia, i dati recenti della Canadian Real Estate Association (CREA) indicano un leggero aumento delle vendite di abitazioni a livello nazionale, con un incremento di oltre 1 percento lo scorso mese. Questo segna il quinto mese consecutivo di crescita incrementale, con i prezzi medi delle abitazioni aumentati di quasi 2 percento rispetto all’anno precedente, suggerendo una graduale ripresa.

Il ruolo dei tassi d’interesse

Il taglio del tasso d’interesse da parte della Banca del Canada gioca un ruolo cruciale in questo scenario in evoluzione. Tassi d’interesse più bassi riducono tipicamente i costi di finanziamento, consentendo a un numero maggiore di individui di qualificarsi per mutui. Di conseguenza, molti titolari di mutui esistenti potrebbero beneficiare anche di pagamenti mensili ridotti, offrendo loro un certo sollievo finanziario.

Dall’inizio del 2022, il tasso della banca centrale aveva registrato un aumento significativo, passando da 0,25 percento a un picco di 5 percento nel 2023. Questo tasso elevato ha scoraggiato molti potenziali acquirenti, incerti nel prendere decisioni finanziarie importanti in un contesto economico altalenante.

Le opinioni degli esperti sul futuro

Secondo Shaun Cathcart, economista senior della CREA, il prolungato periodo di tassi d’interesse elevati ha mantenuto il mercato relativamente stagnante. Ha osservato che il tumulto legato ai dazi ha notevolmente frenato l’entusiasmo degli acquirenti, con molti che hanno scelto di rinviare gli acquisti di case per timore per la propria sicurezza lavorativa.

Tuttavia, la recente tendenza nelle vendite suggerisce che il panico iniziale legato alla guerra commerciale sta cominciando a svanire. Cathcart ha espresso ottimismo sul fatto che la tendenza attuale potrebbe guadagnare slancio con l’arrivo dell’autunno.

Iniziative governative e offerta abitativa

Oltre al taglio dei tassi d’interesse, il governo canadese sta anche adottando misure per affrontare la crisi abitativa. Il Ministro delle abitazioni Gregor Robertson ha riconosciuto le sfide affrontate dal mercato e ha sottolineato la necessità di aumentare la costruzione di case a prezzi accessibili. Il governo ha lanciato l’iniziativa Build Canada Homes, con l’obiettivo di costruire fino a 50.000 unità abitative prefabbricate su terreni federali.

Sfide e opportunità future

