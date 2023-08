Segnali premonitori infarto 24 ore prima ma diversi tra uomo e donna

Roma, 26 ago. (Adnkronos Salute) – Segnali premonitori molto precisi che qualcosa potrebbe accadere al cuore arrivano 24 ore prima dell'evento che può portare alla morte improvvisa per infarto, queste 'spie' sono però diverse tra uomo e donna. Lo ha stabilito uno studio della Smidt Heart Institute del Cedars-Sinai Medical Center (Los Angeles) che potrà l’aiutare le persone a cogliere le 'sirene' un arresto cardiaco improvviso prima che accada. La ricerca è stata pubblicata 'peer-reviewed' Lancet Digital Health.

Il lavoro ha rilevato che "il 50% delle persone che hanno subito un arresto cardiaco improvviso ha anche sperimentato un sintomo significativo 24 ore prima della perdita della funzione cardiaca". Ma i ricercato hanno anche appreso che questo sintomo "premonitore era diverso per le donne rispetto agli uomini. Per le donne – scrivono – il sintomo più evidente di un imminente arresto cardiaco improvviso era la mancanza di respiro, mentre gli uomini avvertivano dolore al petto". Una piccola percentuale di entrambi i sessi ha manifestato palpitazioni, problemi simili alla convulsione e sintomi simili all'influenza.

Per questo studio, i ricercatori hanno utilizzato due studi consolidati e in corso: Prediction of Sudden Death in Multi-Ethnic Communities (Presto) in corso nella contea di Ventura (California), e l’Oregon Sudden Unexpected Death Study (Suds) di base a Portland (Oregon).