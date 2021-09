Segrate, uomo di 43 anni perde il controllo del monopattino: ricoverato con trauma cranico

A Segrate, un uomo di 43 anni ha perso il controllo del suo monopattino elettrico: dopo l’incidente, è stato ricoverato con un trauma cranico.

Un drammatico incidente stradale si è consumato in provincia di Milano: un uomo di 43 anni ha perso il controllo del monopattino elettrico a bordo del quale stava viaggiando, restando gravemente ferito.

Segrate, uomo di 43 anni perde il controllo del monopattino: dinamica

Nel tardo pomeriggio di giovedì 2 settembre, poco prima delle ore 18:00, è stato segnalato un incidente che ha coinvolto un monopattino elettrico condotto da un uomo di 43 anni. Il conducente del mezzo ha improvvisamente perso il controllo del monopattino, impattando contro l’asfalto in modo rovinoso.

Il sinistro stradale si è consumato sulla pista ciclabile che costeggia la strada provinciale Rivoltana, nella frazione di Tregarezzo, a Segrate, in provincia di Milano.

L’identità della vittima non è stata rivelata ma è stato comunicato che si tratta di un uomo che risiede a Pioltello.

Segrate, uomo di 43 anni perde il controllo del monopattino: trauma cranico

In relazione alle informazioni sinora diffuse, il tragico sinistro avvenuto lungo la pista ciclabile che affianca la strada provinciale Rivoltana nel tardo pomeriggio giovedì 2 settembre è stato prontamente comunicato ai soccorsi e alle forzedell’ordine, che si sono recati sul posto.

Sul luogo dello scontro, infatti, erano presenti i carabinieri, la polizia locale e i sanitari del 118, intervenuti con un elisoccorso, un’automedica e un’ambulanza.

I paramedici hanno prestato soccorso al 43enne, affetto da trauma cranico, e lo hanno poi trasferito in codice rosso in ospedale. Al momento, l’uomo non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Segrate, uomo di 43 anni perde il controllo del monopattino: rilievi

In seguito all’incidente, la polizia locale è stata incaricata di effettuare tutti i rilievi del caso e sta indagando al fine di comprendere cosa abbia causato la perdita di controllo del monopattino da parte del 43enne.

Intanto, è stato appurato che nell’incidente non è coinvolto nessun altro veicolo oltre al monopattino elettrico.

Segrate, uomo perde il controllo del monopattino: il 13enne morto a Sesto San Giovanni

La vicenda si ricollega a quanto accaduto lo scorso lunedì 30 agosto, a Sesto San Giovanni, sempre in provincia di Milano. In questa circostanza, infatti, un minore di 13 anni è deceduto dopo essere stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano.

L’adolescente era rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava a bordo del suo monopattino elettrico: la tragedia si è verificata in viale Gramsci, a Sesto San Giovanni. Il giovane, analogamente a quanto avvenuto al 43enne, stava percorrendo la ciclabile che costeggia la carreggiata quando ha perso il controllo del mezzo e si è violentemente schiantato contro l’asfalto. Il 13enne è poi deceduto in ospedale a causa della gravità delle sue condizioni cliniche.