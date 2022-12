Segreteria Pd, De Micheli sfida Schlein e Bonaccini: "Io non temo nessuno"

Segreteria Pd, De Micheli sfida Schlein e Bonaccini: "Io non temo nessuno"

Segreteria Pd, De Micheli sfida Schlein e Bonaccini: "Io non temo nessuno"

Sempre più serrata al lotta per arrivare alla segreteria del Pd, Paola De Micheli sfida Elly Schlein e Stefano Bonaccini: "Io non temo nessuno"

Per la Segreteria Pd arrivano le esternazioni di Paola De Micheli che a suo modo sfida Elly Schlein e Stefano Bonaccini: “Io non temo nessuno“.

In vista dell’elezione del nuovo segretario del Nazareno la candidata spiega che non ha correnti interne e che questo la rende semmai più competitiva. Una corsa alla segreteria che dunque si preannuncia più agguerrita che mai. Insomma, per la candidata alla segretaria il correntismo potrebbe essere la solita arma a doppio taglio.

De Micheli bellicosa: “Io non temo nessuno”

La De Micheli era stata la prima a candidarsi e l’ex ministra alle Infrastrutture nel Governo Conte bis non ha timori.

Ha detto infatti sul duello con Bonaccini e Schlein: “Credo sia giusto che ci siano più candidati alla segreteria, ma io non temo nessuno. Io, al contrario loro, non ho correnti interne che mi spingono. Sono indipendente. E il timore non è un sentimento che pratico”.

La parola “lavoro” secondo Serracchiani

E Debora Serracchiani, vicepresidente del Partito Democratico e capo gruppo alla Camera, ha spiegato sulla proposta del sindaco Lepore: “Quella del lavoro mi sembra più un’etichetta, ciò che serve sono invece iniziative politiche.

Il lavoro deve essere un punto fondante del Partito Democratico: non serve il cambio del nome se non si parte dalla base”.