Segreti svelati di Casa Ferragni: Luca Vezil parla del rapporto con l'ex Valentina e le due sorelle

Una spia in Casa Ferragni. Luca Vezil, lo storico (ormai ex) fidanzato della più piccola delle tre sorelle bionde più famose d’Italia, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera come si fa a diventare «mito dei giovani».

La prima maglietta di Valentina

Trentun’anni. Influencer. Modello. Neo conduttore su Paramount+ di Are you the one? Italia. Il bel genovese ha raccontato un po’ della sua storia, non senza svelare qualche particolare della vita e del successo delle sorelle Ferragni: «C’è sempre stato chi mi diceva che ero solo il fidanzato di o il fidanzato della sorella di o anche il fidanzato della sorella della moglie di e via così, fino alla quinta generazione. In realtà io e Valentina ci siamo fidanzati quando Chiara stava iniziando a usare i social e io, confesso, non sapevo proprio chi fosse. Sono stato io a convincere Vale a usare i social: lei era un po’ restia perché lo faceva già sua sorella. Aveva 20 anni, io 21 e con molta leggerezza abbiamo iniziato a pubblicare». A Chiara Maffoletti Vezil ha poi confessato la prima esperienza lavorativa social della sua ex Valentina: «Un giorno trovammo un’email in cui dicevano a Valentina: ‘Ti regaliamo una maglietta se fai una foto in cui la indossi’. Le dissi: ‘Ti piace la maglietta? Se sì, allora fallo, ti faccio io la foto’. Da lì è nato tutto».

La prima volta di Luca Vezil

Un mondo scoperto man mano. Insieme. L’influencer è poi passato a ricordare gli esordi della sua personale carriera: «Sono sincero, anche quando hanno iniziato a regalarmi i primi abiti, io pensavo solo: ‘Bello vestiti gratis’. […] Non mi aspettavo che potessero girare tutti quei soldi. Il mio primo contenuto a pagamento fu la pubblicità di un caffè fatto nella cucina dei miei genitori, anche un po’ bruttina. Per una foto mi diedero 50 euro. Me lo ricordano ancora i miei amici. Insomma, mi ci sono un po’ ritrovato senza capire bene come è iniziato tutto».