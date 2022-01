Sei bellissima di Loredana Bertè: testo e significato

Un successo senza tempo quello di "Sei bellissima", la canzone di Loredana Bertè che Achille Lauro interpreterà per la serata cover.

Artista intramontabile, grintosa e carismatica: Loredana Bertè resta amatissima dal grande pubblico. In occasione di Sanremo 2022, la cantante calabrese torna sul palco dell’Ariston al fianco di Achille Lauro. Per la serata cover, quella di venerdì 4 febbraio, cantano “Sei bellissima”: qual è il testo e quale il significato del brano?

Sei bellissima, il testo della canzone di Loredana Bertè

Che strano uomo avevo io

Con gli occhi dolci quanto basta

Per farmi dire sempre

Sono ancora tua

E mi mancava il terreno

Quando si addormentava sul mio seno

E lo scaldavo al fuoco umano

Della gelosia

Che strano uomo avevo io

Mi teneva sottobraccio

E se cercavo di essere seria

Per lui ero solo un pagliaccio

A letto mi diceva sempre

Non vali che un po’ più di niente

Io mi vestivo di ricordi

Per affrontare il presente

E ripensavo ai primi tempi

Quando ero innocente

A quando avevo nei capelli

La luce rossa dei coralli

Quando ambiziosa come nessuna

Mi specchiavo nella luna

E lo obbligavo a dirmi sempre

Sei bellissima, sei bellissima

Accecato d’amore mi stava a guardare

Sei bellissima, sei bellissima

Accecato d’amore mi stava a guardare

Se pesco chi un giorno ha detto

Il tempo è un gran dottore

Lo lego a un sasso stretto stretto

E poi lo butto in fondo al mare

Sono passati buoni buoni

Un paio d’anni e di stagioni

Ho avuto un paio di avventure

Niente di particolare

Ma io uscivo a cercarti

Nelle strade fra la gente

Mi sembrava di voltarmi

All’improvviso

E vederti nuovamente

E mi sembra di sentire ancora

Sei bellissima, sei bellissima

Accecato d’amore mi stava a guardare

Sei bellissima, sei bellissima

Accecato d’amore mi stava a guardare

Sei bellissima, sei bellissima

Accecato d’amore mi stava a guardare.

Sei bellissima, il significato della canzone

Con la sua intensità emotiva e vocale, Loredana Bertè ha portato al successo un brano profondo e struggente.

Nella canzone si racconta un amore viscerale, ma sbagliato: “Mi teneva sottobraccio e se cercavo di essere seria per lui ero solo un pagliaccio”, recita nel testo.