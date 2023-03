"Sei brutta!": Levante replica alle critiche degli haters

Attraverso i social Levante ha replicato contro chi l'ha presa di mira per il suo aspetto estetico e per il suo nuovo colore di capelli.

Levante: le critiche

Più volte Levante è stata presa di mira dagli haters per via del suo aspetto estetico e per via del suo nuovo colore di capelli (che, a quanto pare, non ha riscosso grande successo tra il pubblico social). La cantante ha più volte difeso il suo diritto nel tingere i capelli del coloro che più le piace e a seguire ha sottolineato: “Vi risparmio il resto dei commenti che da sei mesi dimostrano ‘sorellanza’, ‘fratellanza’ e rispetto etc…. Il mio mer*a di diritto a essere ‘bruttina’ me lo tengo strettissimo”, e ancora: “Smettessimo di dare giudizi sui corpi e le scelte d’altr* soprattutto se non minano la vostra vita e se non vi è stato chiesto un parere. Fateci caso… Sono spesso le donne a ritrovarsi in situazioni simili”.

Critiche escluse la cantante sembra aver raggiunto la serenità accanto al suo compagno, Pietro Palumbo, e alla loro bambina, Alma Futura. Sui social Levante ha più volte affrontato il tema della maternità e ha confessato che, dopo la nascita di sua figlia, avrebbe affontato una difficile depressione port partum.