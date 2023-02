"Sei brutta!": Levante replica alle critiche

Levante ha replicato contro coloro che l'hanno presa di mira per il suo cambio di look.

Dopo la nascita di sua figlia, Alma Futura, Levante ha deciso di fare un inaspettato cambio di look e lei stessa ha replicato contro chi l’ha criticata via social.

Levante: le critiche sui social

Levante ha detto addio alla sua lunga chioma mora e ha deciso di decolorare sopracciglia e capelli, riprendendo un look molto in voga tra le dive degli anni 60. La cantante è stata bersagliata di critiche per il suo nuovo look e lei stessa ha replicato contro gli haters che hanno affermato di preferirla per come era prima.

“L’ho fatto per me. Per sentirmi libera di far coincidere l’immagine alla mia attuale idea di me.

Volevo un cambiamento, una rinascita, volevo aderire a quello che sentivo dentro”, ha specificato la cantante, e ancora: “Mi spaventa il fatto che la gente, senza filtri, dica ‘sei brutta, che hai fatto? Ritorna mora, tu non sei così’. In che senso non sono così? Che ne sai tu di me? Neanche io so chi sono, e a volte cambio idea repentinamente (…) Il mondo digitale mi offre grandi spunti di riflessione sul fatto che stiamo un po’ perdendo la bussola sul come comportarci con gli altri”.

Un anno fa Levante è diventata madre della piccola Alma Futura e a Sanremo 2023 ha presentato la sua nuova canzone, Vivo, ispirata alla depressione post partum. La cantante oggi sembra aver ritrovato la serenità e ha affermato di essere del tutto indifferente alle critiche a lei rivolte per il suo nuovo look.