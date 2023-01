Sei chili e mezzo di cocaina in casa, arrestato dalla polizia

Blitz in viale Ippolito Nievo e "bingo" della polizia con sei chili e mezzo di cocaina in casa, arrestato un 37enne albanese incensurato

Nella sua casa in Toscana aveva ben sei chili e mezzo di cocaina, arrestato dalla polizia un 37enne albanese.

La droga avrebbe fruttato circa un milione di euro ed era in un’abitazione di Livorno, in viale Ippolito Nievo, dove gli agenti della Squadra Mobile della Polizia hanno fatto irruzione. Il cittadino albanese in questione, incensurato e regolare sul territorio, è stato arrestato dalla squadra mobile di Livorno e condotto in carcere.

Il “prelievo” in strada di un involucro

Gli agenti di polizia lo avevano notato in strada mentre prelevava una voluminosa busta da un’auto, per poi “allontanarsi velocemente entrando all’interno di un condominio”.

Quando era stato fermato e messo “alle strette” l’uomo aveva ammesso che nell’appartamento nel quale abitava deteneva della droga.

Sei chili e mezzo di cocaina in casa

I poliziotti sono entrati ed hanno “rinvenuto circa 6,5 kg di cocaina (alcuni già pronti per la vendita su piazza ed altri suddivisi in panetti da 1 kg), nonché materiale idoneo al confezionamento, alla pesatura ed al taglio della sostanza stupefacente”.

A quel punto ed in regime procedurale di piena flagranza di reato per il 37enne sono quindi scattate le manette con il Gip che ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.