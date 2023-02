"Sei donne", Maya Sansa è una PM fuori dagli stereotipi

Roma, 23 feb. (askanews) – Gli sceneggiatori Ivan Cotroneo e Monica Rametta hanno dato vita a tanti personaggi televisivi in serie di successo come “Tutti pazzi per amore”, “La compagnia del Cigno”, “Mentre ero via”. Con “Sei donne – Il mistero di Leila” hanno ideato dei personaggi femminili contemporanei e pieni di sfaccettature. La serie mistery diretta da Vincenzo Marra, dal 28 febbraio su Rai1, ha per protagonista Maya Sansa nel ruolo di un Pubblico Ministero.

E’ una donna autorevole, alle prese con il caso della sparizione di una ragazza e con la fine del proprio matrimonio. Durante le sue indagini le donne che incontrerà saranno, in qualche modo, uno specchio di alcuni aspetti della sua personalità.

“Spesso succede che un ruolo come questo diventa o un uomo, quindi la donna forte, di carattere, diventa maschile, aggressiva, diventa dura, indistruttibile, oppure diventa femmina. Mi sembra che il personaggio di Anna e quelli delle altre mie colleghe in questa serie vengano raccontate come donne, come cittadine, come persone che hanno un vissuto, un quotidiano, un mestiere, degli studi, la scuola, lo sport”.

Sicuramente il racconto del femminile nelle serie tv in questi ultimi anni sta cambiando. Gli sceneggiatori pensano ci sia ancora strada da fare. Rametto: “Prima effettivamente la donna era l’amante di, la moglie di, mentre soprattutto nella serialità c’è un passo avanti molto molto grosso che è stato fatto” Cotroneo: “Io credo che riusciremo a colmare questo gap, che ancora c’è, è più evidente nel cinema e meno evidente nella televisione, quando aiutiamo le sceneggiatrici, le direttrici della fotografia e le registe, che sono ancora in una percentuale scandalosamente bassa, a entrare nel mondo dell’industria”.