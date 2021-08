Sei morti in una sparatoria a Plymouth, in Inghilterra

Plymouth, 13 ago. (askanews) – Almeno sei persone sono morte in una sparatoria a Plymouth, in Inghilterra. Si tratta di tre donne e due uomini – oltre al presunto autore dell’attacco armato – anche lui deceduto. Tra le vittime ci sarebbe anche un bambino di 10 anni, diverse altre persone ferite che sono state portate in ospedale. Alcune in gravi condizioni.

La zona della sparatoria, un quartiere dormitorio, è stata isolata dalla polizia.

Le forze dell’ordine hanno riferito di non essere alla ricerca di altre persone in relazione all’accaduto. Secondo fonti locali, la sparatoria non sarebbe da collegare a un movente terroristico.