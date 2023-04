"Sei triste...", "Sono piena...": la replica di Belen a un fan

Belen Rodriguez ha risposto ad un fan che, tra i commenti al suo ultimo album fotografico, ha insinuato che lei fosse triste.

Belen Rodriguez: la replica a un fan

Da settimane circolano indiscrezioni in merito a una presunta crisi tra Belen e suo marito, Stefano De Martino, e quelle su una presunta terza gravidanza (poi smentita) della stessa showgirl. In queste ore Belen ha pubblicato sui social un album di scatti d’autore e un fan ha commentato le sue foto affermando che lei fosse triste. La showgirl ha replicato scrivendo: “Sono piena di emozioni”. Belen non ha fatto chiarezza sulle emozioni da lei provate in questo ultimo periodo che, senza dubbio, sarà stato per lei particolarmente intenso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)



La showgirl è tornata insieme all’ex marito Stefano De Martino un anno fa e oggi continua a vivere insieme a lui e ai due figli, Santiago e Luna Marì (avuta insieme all’ex fidanzato Antonino Spinalbese). Belen sembra aver trovato un buon equilibrio con entrambi i padre dei suoi figli e in tanti sono curiosi di sapere se, prossimamente, lei e Stefano annunceranno l’arrivo di un terzo bambino. Al momento sulla questione tutto tace e la coppia continua a mantenere il più totale riserbo sulla questione.