“Sei un pagliaccio”: Sangiovanni replica a un hater

Sangiovanni ha replicato contro un hater che l’ha preso di mira per la copertina della rivista Outpump, dove l’artista ha posato con degli abiti rosa shocking.

Sangiovanni: le critiche per gli abiti rosa

Da sempre il cantante ha fatto del colore rosa il suo marchio di fabbrica e più volte ha espresso il suo desiderio di indossare look che fossero genderless per manifestare il suo parere contro la disparità di genere.

La questione gli è costata spesso critiche e lo stesso cantante ha postato uno dei messaggi che gli sono arrivati per via della sua scelta di vestire di rosa: “Può fare milioni di visualizzazioni e dischi di platino, ma per me non è un cantante, sia come voce e sia come si veste.

Io ho 23 anni, ascolto Gigi D’Alessio da 20 anni e Tiziano Ferro. E loro che sono veri artisti non hanno mai fatto queste cagate, mettere i vestiti rosa e pitturarsi le unghie. Un cantante serio e professionista non fa così, quindi non lo è. Purtroppo ci sono le ragazzine, i bambini che ascoltano questi generi e quindi vanno avanti, altrimenti no”, ha scritto l’hater via social.

La replica di Sangiovanni

Sangiovanni ha dichiarato di aver subito bullismo ed insulti per il suo modo di vestire, e in un’occasione ha scritto in risposta ai suoi detrattori: “Nel 2021 ci sono ancora troppi preconcetti, paletti e schemi nei quali non mi ritrovo.

Non si tratta di identità ma di libertà. Ho 18 anni, mi vesto di rosa e metto lo smalto sulle unghie: quindi? È ciò che voglio trasmettere e comunicare con le mie canzoni”, ha concluso.

Sangiovanni: l’amore e il sostegno di Giulia

Nonostante le critiche Sangiovanni ha anche conquistato le lodi di moltissime fan per il suo modo di vestire, e ovviamente la fidanzata Giulia Stabile è stata fin da subito una delle sue principali sostenitrici.

Oggi i due sembrano essere più felici che mai e la loro storia d’amore sta proseguendo liscia come l’olio anche al di fuori di Amici. In tanti tra i loro fan sperano di conoscere presto nuovi dettagli riguardanti la loro liaison.