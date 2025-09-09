Sei vittime a Gerusalemme: il premier Netanyahu commenta l'attentato

Un attentato a Gerusalemme ha lasciato sei vittime, scatenando reazioni dure da parte del governo israeliano e l'esultanza di Hamas.

Un attentato avvenuto stamane a Gerusalemme ha causato la morte di sei persone, in un contesto di crescente tensione e conflitto. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il Paese è impegnato in una feroce guerra contro il terrorismo su più fronti. La situazione attuale è drammatica e le autorità non nascondono la loro preoccupazione.

Le reazioni degli esponenti politici israeliani

Netanyahu, parlando ai giornalisti, ha sottolineato i successi ottenuti nella lotta al terrorismo, ma ha riconosciuto che “purtroppo non oggi”. La gravità dell’attacco ha costretto il governo a rispondere con fermezza. Il presidente Isaac Herzog ha descritto l’attacco come “sconvolgente”, evidenziando che questo episodio ricorda a tutti che “combattiamo il male assoluto”. La sicurezza del Paese è in cima all’agenda e la risposta militare non è da escludere.

