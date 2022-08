Selena Gomez lancia un messaggio di body positivity e mostra fiera la sua pancia.

Con un video condiviso su TikTok, Selena Gomez ha lanciato un importante messaggio di body positivity. L’ex stella della Disney ha mostrato la sua pancia, sottolineando che “è tornata di moda“.

Selena Gomez: il messaggio di body positivity

Da tempo, ormai, Selena Gomez viene quotidianamente attaccata per via del suo peso.

L’attrice ha spiegato più volte che i chili della sua bilancia oscillano a causa della malattia da cui è affetta e dei farmaci che prende, ma i leoni da tastiera non sono mai sazi di odio. Nelle ultime ore, Selena ha lanciato un importante messaggio di body positivity. Mentre si sta godendo le vacanze in Italia, ha condiviso un video TikTok che è diventato virale in un lampo.

Il video di Selena Gomez

Nel filmato in questione, la Gomez si mostra in costume da bagno e afferma:

“Non trattengo il respiro… Le pance vere sono tornate di moda”.

Selena è sdradiata su una barca e mentre lancia il messaggio di body positivity si accarezza dolcemente la pancia, ‘coperta’ da un costume da bagno intero con stampa floreale della sua collezione beach wear.

Le malattie di Selena Gomez

Selena Gomez, come da lei stessa raccontata in più occasioni, è affetta da Lupus. Non solo, dal 2020 combatte con un disturbo bipolare. Il suo peso instabile, quindi, è l’ultimo dei suoi problemi. L’attrice ha ammesso:

“Onestamente, non mi interessa il mio peso perché la gente critica comunque: ‘Sei troppo piccola,’ ‘Sei troppo grassa’, ‘Non va bene.’ ‘Blah blah blah. B***h, sono perfetta così come sono. Morale della storia? Ciao”.

Invece che del peso, Selena si occupa molto della sua salute mentale, tanto che, ospite di Good Morning America, ha dichiarato che non naviga su Internet da oltre quattro anni. “Sono più felice, sono più presente. Mi connetto di più con le persone. Mi sento più normale“, ha confessato la Gomez.