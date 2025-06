Selfie, autografi e folla per Dave Franco al Taormina Film Festival

Taormina, 11 giu. (askanews) – Selfie, autografi e folla per Dave Franco al Taormina Film Festival. L’attore, fratello di James Franco che è in contemporanea presente al festival di cinema della città siciliana, presenta insieme con l’attrice Alison Brie e il regista Michael Shanks il film “Together”, horror in uscita prossimamente e molto atteso.