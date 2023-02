Selfie con Maria De Filippi alla camera ardente di Maurizio Costanzo: è polemica

Ieri e oggi, 25 e 26 febbraio, è stata aperta la camera ardente di Maurizio Costanzo, affinché tutti i suoi affezionati spettatori oltre ovviamente ai suoi affetti più cari potessero rendergli un ultimo omaggio prima dei funerali, previsti per la giornata di domani, lunedì 27 febbraio, presso la Chiesa degli artisti in Piazza del Popolo.

Per alcuni, la camera ardente è stata un’occasione d’oro per puntare alcuni vip che hanno partecipato a questo evento così delicato e drammatico: purtroppo c’è chi quest’oggi si è spinto oltre il limite della decenza, anche nei confronti di Maria De Filippi.

Fan chiedono selfie a Maria De Filippi alla camera ardente di Maurizio Costanzo

Un dettaglio che non è certo sfuggito per quanto riguarda la seconda giornata di camera ardente di Costanzo è stato il fatto che alcuni fan di Maria De Filippi presenti alla camera ardente del compianto giornalista hanno avuto l’ardire di chiedere alla conduttrice un selfie (con la bara di Costanzo alle spalle).

Non soltanto Maria De Filippi ha accettato di buon grado di scattarsi i selfie richiesti, ma ha anche tenuto a ringraziare uno per uno le persone che hanno partecipato alla camera ardente del defunto marito. Nonostante la gentilezza della conduttrice, c’è chi (come il giornalista Giuseppe Candela) ha comprensibilmente espresso disgusto nei confronti della mancanza di rispetto a chi ha chiesto foto ricordo con la conduttrice in uno dei suoi giorni più bui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)



Qui sotto il video che ritrae la conduttrice impegnata a salutare e ringraziare personalmente tutti i presenti all’omaggio funebre al marito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elia Marchegiani (@trash_nazionale_)

Riaperta la camera ardente di Maurizio Costanzo: presente anche Enrico Mentana

Anche a questa seconda di camera ardente sono state tante le persone in fila per rendere omaggio al giornalista, fra cui il collega Enrico Mentana, che come riporta Fanpage ha dedicato a Costanzo un lungo commosso messaggio: