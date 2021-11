Selvaggia Lucarelli: aggredita da un no vax? Non c’erano agenti

Roma, 22 nov. (askanews) – “Io non stavo interagendo con questa persona, non stavo parlando con questa persona. Cioé una persona si è intromessa in una discussione che era assolutamente pacata, c’era un ragazzo che mi spiegava che non voleva pagare i tamponi per andare a lavorare e io gli dicevo ‘vaccinati, se non vuoi pagare i tamponi’ e questa persona è intervenuta dal nulla e mi ha dato una testata sul telefono che mi è arrivato in faccia.

Il vero problema è che non c’erano forze dell’ordine. Il Circo Massimo era completamente abbandonato a se stesso”: così la giornalista Selvaggia Lucarelli, ospite di Francesca Fialdini a “Da Noi… a Ruota Libera” su Rai1, ha commentato l’aggressione subita da un No Vax durante la manifestazione sabato 20 novembre al Circo Massimo a Roma.