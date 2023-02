Selvaggia Lucarelli asfalta Chiara Ferragni: "Manca il lessico, studia"

Selvaggia Lucarelli ha asfaltato Chiara Ferragni per alcune delle risposte da lei fornite in conferenza stampa a Sanremo.

Dopo la conferenza stampa alla vigilia del Festival di Sanremo, Selvaggia Lucarelli ha asfaltato alcune dichiarazioni fatte da Chiara Ferragni via social.

Selvaggia Lucarelli: Chiara Ferragni in conferenza stampa

Chiara Ferragni è finita nel mirino degli haters per via di alcune dichiarazioni da lei fatte durante la conferenza stampa di Sanremo. L’influencer ha anzitutto glissato infastidita pe alcune domande in merito a dei testi misogini scritti in passato da suo marito Fedez. A seguire, in merito a una domanda relativa a quale articolo della Costituzione preferisse, l’influencer si è accodata alla risposta evasiva di Amadeus affermando “idem” (il conduttore aveva appena detto che la costituzione fosse “talmente bella da non poter segliere un solo articolo”).

In merito alle altre risposte fornire dall’influencer alla kermsse, Selvaggia Lucarelli ha scritto:

“A domanda della giornalista dell’Ansa ‘non hai paura che un giorno i tuoi figli ti chiedano perché mi hai esposto così tanto, io non volevo’ ha risposto ‘ogni genitore pensa di fare il meglio per i figli saranno loro a giudicarmi’. Perché l’esposizione dovrebbe essere il meglio per i figli (mica per il suo engagement noooo) non si sa, ma vabbé.

Poi ha parlato di violenza psicologica, che fino a due anni fa non ne aveva sentito parlare (GIURO) e poi ha letto delle cose su Instagram che ti davano degli indizi per imparare a riconoscerla e lì ha capito”, e ancora:

“Comunque bisogna avere le spalle larghe e un po’ di cultura di base per decidere di diventare ambasciatori di alcune tematiche. Se tu fino a due anni fa (ha 35 anni e due figli eh) non avevi mai sentito parlare di violenza psicologica e ne hai appreso l’esistenza su Instagram forse è il caso che prima studi un po’.

Solo un po’. Qui manca anche il lessico Dio santo.” Chiara Ferragni replicherà contro la giornalista?