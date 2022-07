Selvaggia Lucarelli ha rotto il silenzio in merito alla notizia - inizialmente smentita - della fine del matrimonio tra Totti e Ilary Blasi.

Selvaggia Lucarelli ha detto la sua in merito alla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che inizialmente avevano smentito la notizia della rottura.

Selvaggia Lucarelli contro Ilary Blasi

Dopo un’iniziale smentita avvenuta nei mesi scorsi, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la fine della loro ventennale unione.

A febbraio, quando la notizia era inizialmente emersa sui principali quotidiani, Ilary Blasi era stata ospite a Verissimo, dove aveva accusato la stampa di aver fatto una “figura di m***da” e aveva negato con fermezza le ipotesi in circolazione. Quando alcune ore fa lei e Totti hanno invece annunciato pubblicamente la fine del loro matrimonio, Selvaggia Lucarelli – facendo riferimento all’episodio – ha dichiarato via social:

“A me spiace per Ilary e Totti perché mi sono molto simpatici entrambi e non mi interessa l’aspetto pruriginoso della vicenda, però visto che faccio la giornalista una cosa la voglio dire: per quanto non abbia apprezzato lo scavare nei tradimenti, la notizia della loro crisi e della separazione alle porte era vera.

Ti possono non piacere l’indelicatezza e l’eccesso di dettagli con cui viene data, ma se sai che è vera, questa smentita piccata, con insulto ai giornali (aveva anche fatto i nomi, li ho tagliati) francamente è pessima. (…) Esiste, volendo, la smentita anche bugiarda che non offende il lavoro altrui, quello per giunta che ti fa comodo quando devo promuovere un programma o una foto venuta bene. E chi dice che i giornali dovrebbero farsi i fatti loro, beh amici miei: se ti sposi in diretta su Sky, anche il tuo divorzio sarà in diretta su Sky.

Dura lex, sed lex”.

Ilary Blasi replicherà alle parole della giornalista? In tanti, sui social, sono curiosi di saperne di più.