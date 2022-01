Selvaggia Lucarelli contro Alfonso Signorini: “Ha trasformato il GF Vip”

Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro Alfonso Signorini e il suo Grande Fratello Vip 6.

Selvaggia Lucarelli non è di certo un’estimatrice dei programmi tv di Alfonso Signorini, e infatti sui social la giornalista ha scritto una frecciatina infuocata contro il conduttore e la sesta edizione del suo GF Vip:

“Alfonso Signorini ha trasformato un reality in cui si discuteva delle dinamiche tra i concorrenti in un reality in cui si discute delle dinamiche tra lui, gli autori e, in ultimo, i concorrenti.

Non conta più quello che succede nella Casa ma chi condannerà o assolverà con la sua doppia morale Signorini nella Casa”, ha scritto Selvaggia Lucarelli, che già in passato ha più volte criticato il reality show e alcuni dei suoi partecipanti.

Selvaggia Lucarelli contro Katia Ricciarelli

Nei giorni scorsi la giornalista si era scagliata ad esempio contro Katia Ricciarelli, concorrente della sesta edizione del reality show e sua vecchia conoscenza (nel 2006 le due hanno partecipato insieme a La Fattoria).

“Me la ricordo bene la Ricciarelli. Prepotente, misogina, civettuola con gli uomini e ostile con le donne. La mandai spesso a quel paese, tra i pochi che non la temevano. Tra sue le perle: mi invitò a fare la madre anziché cercare di far carriera. Erano altri tempi, nessuno si indignò. Alla fine io in effetti abbandonando mio figlio sul ciglio dell’autostrada un po’ di carriera l’ho fatta. Lei 16 anni dopo è al GF.

E non mi sembra cambiata un granchè. Peccato. Perché in qualche raro, rarissimo momento quella sua durezza crudele faceva anche tenerezza”, ha scritto.

Selvaggia Lucarelli e Luigi Favoloso

In passato la giornalista aveva sporto denuncia contro l’allora concorrente Luigi Mario Favoloso, che l’aveva insultata in diretta tv con messaggi sessisti e offensivi, e contro la conduttrice Barbara D’Urso. “Ora mi raccomando, continua a premiarlo con ospitate in tv.

Del resto, hai creato proprio un bel personaggio e il signor “Suca” e “Se non puoi sedurle puoi sedarle” è esattamente l’ospite ideale di una conduttrice che si professa amica delle donne. Avanti così”, aveva scritto.