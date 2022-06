Selvaggia Lucarelli contro Fedez per lo scivolone su Strehler durante Muschio Selvaggio.

Selvaggia Lucarelli è tornata a scagliarsi contro Fedez. Via social, la giornalista ha tirato in ballo il rapper per lo scivolone che ha commesso nei confronti di Giorgio Strehler durante una puntata di Muschio Selvaggio.

Selvaggia Lucarelli contro Fedez per Giorgio Strehler

Nell’ultima puntata di Muschio Selvaggio, Fedez e Luis Sal hanno ospitato Gerry Scotti. Il conduttore ha risposto a tutte le domande che gli hanno posto i padroni di casa, anche quelle più scomode. Ad un certo punto, però, lo Zio ha tirato in ballo Giorgio Strehler e Fedez ha avuto una reazione che ha fatto infuriare Selvaggia Lucarelli. Quando Gerry ha pronunciato il nome della figura simbolo del teatro italiano del Novecento, Federico Lucia ha esclamato: “Chi ca**o è STRELLER raga?“.

La giornalista non ha potuto fare altro che scagliarsi contro di lui.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

Tramite Instagram Stories, Selvaggia ha condiviso il momento in cui Fedez si è lasciato andare allo scivolone e ha aggiunto:

“Chi ca**o è STRELLER raga? Solo il più grande registra teatrale, colui che ha dato il nome allo storico teatro della tua città”.

La Lucarelli ha citato il Teatro Piccolo di Milano, che è intitolato proprio a Strehler. Per ora, il marito di Chiara Ferragni non ha replicato alla frecciatina della giornalista.

La Lucarelli ossessionata dai Ferragnez

Scivolone su Strehler a parte, non è la prima volta che la Lucarelli si scaglia contro Fedez. Di certo non sarà neanche l’ultima, ma una domanda sorge spontanea: Selvaggia è un tantino ossessionata dai Ferragnez? Ai posteri l’ardua sentenza.