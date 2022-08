Selvaggia Lucarelli contro gli haters: “Se tutto questo è urticante, quella è la porta”

Selvaggia Lucarelli ha replicato contro gli haters che l'hanno accusata di "lamentarsi sempre".

Selvaggia Lucarelli ha replicato contro gli haters che, sui social, l’hanno accusata di lamentarsi sempre. “Rispondo ai soliti che ritengono un po’ inopportuna questa cosa di “lamentarsi” sempre”, ha scritto la giornalista, e ancora: “Signori, ci siete già voi a farvi andare bene tutto, accomodatevi sulla proltrona degli ignavi.

A me il mondo non va bene così com’è, non mi rassegno, non cerco la comodità (…) Faccio la giornalista e parecchio tempo fa ho scelto di utilizzare i miei social per parlare del mondo in cui viviamo anziché per vendervi struccanti. Se tutto questo è urticante, quella è la porta”. Al termine del suo messaggio la Lucarelli ha postato l’immagine di una mano col dito medio alzato.

Il botta e risposta con Chiara Ferragni

Nei giorni scorsi la Lucarelli ha avuto una sorta di botta e risposta con Chiara Ferragni, che aveva criticato per aver diffuso un video su TikTok in cui affermava candidamente di aver rubato la biancheria dagli hotel come souvenir. “Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una ca**atina con cui fare contenuti su Tik Tok, è un reato”, aveva dichiarato la Lucarelli, a cui l’influencer aveva replicato sempre via TikTok.