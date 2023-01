Selvaggia Lucarelli contro i Maneskin: "Oche destinate al foie gras"

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro i Maneskin dopo il simbolico matrimonio: "Una cafonata, non sono più liberi di mangiare come vogliono".

Selvaggia Lucarelli nel suo podcast ha definito una “cafonata” il matrimonio simbolico celebrato dai Maneskin, analizzando poi il loro successo in tono acido: “Sono come oche destinate al foie gras”.

Selvaggia Lucarelli contro i Maneskin

Selvaggia Lucarelli ne ha anche per i Maneskin. Nel suo ultimo episodio del suo podcast Sottosopra, la giornalista si mostra contraria al matrimonio simbolico celebrato dal gruppo romano in cui si giurano eterna fedeltà: “Cosa è rimasto di sincero nei Maneskin? Il matrimonio è una cafonata“.

“Oche destinate al foie gras”

La Lucarelli non ha nascosto di essere stata fan della band, ma poi ammette di aver cambiato idea: “La sensazione è che siano cresciuti troppo in fretta.

Una crescita così veloce come quella delle oche destinate al foie gras. Non più liberi di mangiare quello che vogliono, ma ingozzati in modo artificiale dal sistema per finire sulle nostre tavole“.

Come analizza la giornalista, dopo la vittoria di Sanremo e all’Eurovision 2021, la band romana ha cambiato la manager, per buttarsi completamente nel panorama musicale internazionale, acquisendo in poco tempo una fama mondiale.

“L’asticella del troppo si è alzata sempre di più.

Le lingue, le foto svestiti, il trucco, gli strumenti spaccati sul palco, i baci fluidi, tutto già visto…“, commenta la Lucarelli, che poi aggiunge ulteriore benzina sul fuoco parlando della presunta rottura tra Damiano e Victoria De Angelis, bassista della band.

Secondo la giornalista, infatti, Victoria non si sarebbe presentata alla festa di compleanno del frontman, segno di come non scorra buon sangue tra lei e la fidanzata di Damiano, Giorgia Soleri.