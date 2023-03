Selvaggia Lucarelli fuori da Ballando? Milly Carlucci rompe il silenzio

Milly Carlucci ha rotto il silenzio sul presunto addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. La conduttrice ha commentato anche le parole della sua giurata dopo la fine dell’ultima edizione dello show danzante.

Lucarelli fuori da Ballando? Milly Carlucci rompe il silenzio

Da settimane, ormai, si parla del probabile addio di

Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. La giurata, al termine dell’ultima stagione dello show danzante, si è detta delusa, per cui non ha fatto altro che incrementare il chiacchiericcio sul suo conto. Nelle ultime ore è intervenuta Milly Carlucci, chiarendo la sua posizione in merito alla faccenda.

Le parole di Milly Carlucci sulla Lucarelli via da Ballando

Intervistata da SuperGuidaTv, Milly ha così parlato della Lucarelli:

“Se ho avuto modo di parlare con Selvaggia dopo che ha detto di essere delusa? Ci siamo scambiate dei messaggi alla fine di Ballando con le Stelle. Tra noi non c’è bisogno di chiarire nulla. Siamo persone adulte che lavorano assieme e che possono essere d’accordo così come non esserlo su alcune cose ma questo è indipendente dalla stima reciproca. La giuria di Ballando con le Stelle è nata da una scelta autorale. Sono stati tutti scelti e voluti. So che è divertente raccontare di presunte faide e dissapori ma la realtà è un’altra. Ancora non sto lavorando sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle ma posso dire che non ci sono inimicizie nei confronti di nessuno”.

Cosa aveva detto Selvaggia Lucarelli dopo Ballando?

Come al solito, Milly Carlucci non si è sbilanciata più di tanto, parlando di un clima di assoluta serenità. Eppure, al termine di Ballando, Selvaggia era stata piuttosto chiara: