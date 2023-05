Selvaggia Lucarelli: "Ho chiesto a Lorenzo di sposarmi e ha detto no"

Selvaggia Lucarelli ha confessato di aver chiesto a Lorenzo Biagiarelli di sposarla. L’uomo, però, ha rifiutato. La rivelazione è arrivata nel corso di un’intervista di coppia.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo: la storia d’amore

Si intitola Gli altri litigano per gelosia, noi per gatti, fiori, foto e ristoranti ed è l’ultima fatica letteraria di Selvaggia Lucarelli. Questa volta, la giornalista ha scritto il libro a quattro mani, con il compagno Lorenzo Biagiarelli. Intervistata dal Corriere della Sera, la coppia ha parlato del loro rapporto. 48 candeline per lei, 33 per lui, i due sono insieme da quasi 8 anni. Selvaggia ha dichiarato:

“Stiamo insieme da quasi 8 anni… ma quello che tiene il conto, in effetti, è lui”.

Lorenzo ha aggiunto: “La mia password è il nostro anniversario. Anni fa l’ho impostata anche a lei, solo che qualche giorno dopo mi ha chiamato dicendomi: ‘Amore scusa ma era 25 o 26 settembre?’“.

Selvaggia Lucarelli: Lorenzo non ha voluto sposarla

“Tornando alle date , secondo me è anche un tema generazionale. Abbiamo 15 anni di differenza, sono tanti. Magari quindici anni fa ci tenevo anche io, oggi bado alla sostanza. E sono convinta che se Lorenzo mi avesse conosciuta prima non avremmo mai trovato la strada del compromesso, ero una rompico… assoluta“, ha dichiarato la Lucarelli. A raccontare l’inizio della loro storia d’amore è stato Lorenzo:

“Facevo il cantante e degli amici comuni avevano chiesto a Selvaggia di pubblicare il mio videoclip. Lei per farlo aveva aggiunto una battuta, del tipo: qualcuno ha il numero del cantante? Solo che non l’avevo presa come una battuta e glie l’ho fatto avere. Ma lei non ha mai chiamato”.

Hanno iniziato a sentirsi quasi per gioco, via social, ma dopo i primi incontri Selvaggia non voleva più vederlo. 15 anni di differenza erano troppi e le sembrava “una grandissima perdita di tempo“. Poi da cosa nasce cosa e la Lucarelli è arrivata a chiedergli di sposarla. Lui, però, ha rifiutato: “Glielo avevo proposto anni fa e lui mi ha detto no, poi non ci siamo più tornati”.

Selvaggia e Lorenzo: niente nozze e niente figli

Non solo le nozze, Lorenzo non ha voluto neanche un altro figlio. Selvaggia ha raccontato:

“Quando l’ho conosciuto avrei voluto un altro figlio, ma per lui non era il momento”.

Archiviato l’argomento prole, la Lucarelli e Biagiarelli non escludono, un giorno, le nozze. Su questo argomento, però, non sono d’accordo.