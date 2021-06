Selvaggia Lucarelli, il dramma: “Mio fratello morto per una distrazione”

Selvaggia Lucarelli ha confessato che uno dei suoi fratelli sarebbe morto ancora prima che lei potesse conoscerlo.

Per la prima volta Selvaggia Lucarelli ha confessato il dramma che ha colpito la sua famiglia poco tempo prima che lei nascesse.

Selvaggia Lucarelli: il fratello morto

Selvaggia Lucarelli ha rivelato per la prima volta un tragico episodio che ha colpito la sua famiglia.

Oggi la giornalista ha due fratelli ma, prima della sua nascita, ne avrebbe avuto anche un altro, Simone, scomparso pochi giorno dopo la sua nascita. La vicenda è stata raccontata dalla giornalista in relazione al caso del piccolo Nicola Tanturli, il bambino scomparso (e poi ritrovato) nelle campagne del Mugello. La giornalista ha preso le difese dei genitori del bambino (che molti hanno accusato di scarsa attenzione e di negligenza nei confronti del bambino) e ha dichiarato di aver parlato della vicenda con suo padre, che le avrebbe detto (in relazione a lei e ai suoi fratelli): “Tutti voi, alla fine, siete dei miracolati”.

Selvaggia ha dunque spiegato il perché di quella frase del genitore. In passato un suo fratello appena nato è scomparso: “Era nato da poco, dormiva nel suo lettino in ostetricia. Secondo la ricostruzione dei miei genitori, un’infermiera uscì forse a fumarsi una sigaretta, lui ebbe un rigurgito. Morì soffocato”, ha confessato.

Selvaggia Lucarelli difende i genitori del piccolo Nicola

Selvaggia Lucarelli ha pubblicamente difeso i genitori di Nicola Tanturli, il piccolo di appena 21 mesi scomparso per circa 30 ore nell’aperta campagna in cui vive la sua famiglia.

Molti sui social hanno avuto da ridire sul comportamento dei genitori del bambino, che hanno allertato i soccorsi dopo ben 9 ore. “Nessun genitore è infallibile. Esistono solo genitori fortunati”, ha scritto la giornalista, dedicando un lungo articolo alla vicenda.

Selvaggia Lucarelli: la vita privata

Selvaggia Lucarelli è nata a Civitavecchia ed è cresciuta lì, insieme ai suoi due fratelli maggiori. Oggi la giornalista vive a Milano insieme a suo figlio, Leon Pappalardo, e al suo compagno, Lorenzo Biagiarelli. Spesso la giornalista torna a Civitavecchia per far visita ai suoi genitori, a cui è molto legata. Per la prima volta ha raccontato di suo fratello Simone, scomparso a pochi giorni dalla nascita alcuni anni prima che lei nascesse. In tanti sui social sono rimasti colpiti dal drammatico episodio che ha segnato la vita della famiglia della giornalista.