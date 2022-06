Selvaggia Lucarelli in difesa di Vanessa Incontrada: “Smettetela di scrivere sul suo aspetto fisico”

La giornalista Selvaggia Lucarelli è scesa nuovamente in campo per difendere l'attrice Vanessa Incontrada: ecco cosa ha postato su Instagram.

La giornalista Selvaggia Lucarelli è scesa nuovamente in campo social per difendere Vanessa Incontrada dalle accuse mosse dagli haters e non sulla sua fisicità, in occasione della partecipazione dell’attrice al concerto evento di Gigi D’Alessio, che è stato trasmesso su Rai 1, nella serata di venerdì 17 giugno 2022.

Selvaggia Lucarelli contro gli haters di Vanessa Incontrada: “Mi fate ribrezzo”

Vanessa Incontrada ancora una volta nel mirino degli haters per la sua fisicità, una nuova ondata di commenti denigratori contro l’attrice si è scatenata in seguito alla sua partecipazione a “Gigi: uno come te. 30 anni insieme”, il concerto evento che si è tenuto nella serata di venerdì 17 giugno 2021 a Napoli, per celebrare i 30 anni di carriera del cantautore napoletano.

Selvaggia Lucarelli si è schierata ancora una volta in difesa dell’attrice e sul suo profilo Instagram ha scritto:

“Non ho parole per dire quanto ribrezzo mi fa chi posta l’ennesima foto di Vanessa Incontrada ospite ieri sera nel programma di Gigi D’Alessio con il finto commentino benevolo: guardate che bellezza, alla faccia del bodyshaming. Ennesimo focus sul corpo di Vanessa Incontrada, ennesima occasione per postare una sua foto che genera commenti ipocriti, spacciata per un bel post acchiappalike. Smettetela di scrivere cose sul suo ca**o di aspetto. BASTA”.

Selvaggia Lucarelli difende Vanessa Incontrada: il precedente sfogo su Instagram

L’ospitata di Vanessa Incontrada al concerto evento di Gigi D’Alessio, che si è tenuto a Napoli, nella prima serata di venerdì 17 giugno 2022, ha riacceso i riflettori su quello che è stato denominato il “Caso Incontrada”, nato in seguito alla pubblicazione da parte del settimanale “Nuovo” di una foto dell’attrice in bikini.

Anche in quel caso, la Lucarelli aveva difeso la Incontrada su Instagram e ancora oggi tenta di far capire al popolo social, che l’attrice andrebbe valutata e giudicata per le sue doti artistiche e non per il suo aumento di peso.

Gigi D’Alessio e il pubblico di Napoli elogiano la bellezza di Vanessa Incontrada

Se sui social molti si sono “divertiti” a commentare ancora una volta la fisicità di Vanessa Incontrada in modo dispregiativo, c’è da dire che il pubblico di Napoli e lo stesso Gigi D’Alessio, protagonista della serata che si è tenuta a Piazza del Plebiscito, nella serata di venerdì 17 giugno 2022, hanno elogiato la bellezza di Vanessa Incontrada.