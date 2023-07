La cacciata di Barbara D’Urso continua a far discutere. Selvaggia Lucarelli, che non ha mai amato la conduttrice, ha ironizzato sui motivi del suo addio, condividendo una fotografia che ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan.

Selvaggia Lucarelli ironizza sulla cacciata di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso è fuori da Mediaset. La conduttrice, in un’intervista fiume rilasciata a Repubblica, ha raccontato di essere stata messa alla porta da un giorno all’altro, senza troppe spiegazioni. Nel frattempo, qualcuno ha rivelato che la sua cacciata ha a che fare con una fotografia che immortala Carmelita in una serata tra amici. Poco dopo il funerale di Silvio Berlusconi, dove è stata beccata dalle telecamere con le mani giunte, Barbara è apparsa sui social nella stessa posizione, ma ad una festa. Secondo qualcuno, quindi, il mancato rinnovo del suo contratto è da ricollegare a questo piccolo incidente. Anche Selvaggia Lucarelli ha fatto ironia su questa strana coincidenza.

Selvaggia Lucarelli in preghiera: la foto è virale

In vacanza a Lanzarote con il compagno Lorenzo Biagiarelli e il figlio Leon, Selvaggia ha condiviso una foto che è una chiara frecciatina alla D’Urso. La Lucarelli è immortalata con le mani giunte davanti ad un locale che si chiama Bodega Sta. Barbara. “Una foto privata“, ha scritto Giuseppe Candela nel condividere lo scatto della collega.

La versione di Barbara sulla foto incriminata

Sia la Lucarelli che Candela, da sempre poco vicini alla D’Urso, hanno preso in giro la conduttrice. Carmelita, infatti, ha diffuso un comunicato in cui minaccia querele per la diffusione della foto che la ritrae ad una festa con le mani giunte. Barbara sostiene che non ci sia alcun collegamento tra la sua cacciata e l’immagine, ma ha sottolineato che lo scatto era privato e tale doveva rimanere.