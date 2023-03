Selvaggia Lucarelli ha condiviso con i fan uno scatto del passato. Nell’immagine in questione, la giornalista aveva 13 anni ed era in bikini. Neanche a dirlo, la foto ha provocato gli haters.

Selvaggia Lucarelli: la foto in bikini a 13 anni provoca gli haters

“13 anni, costume notevole e mare d’Abruzzo. What else?“, ha scritto Selvaggia Lucarelli a didascalia della foto condivisa su Instagram. Nello scatto, la giornalista appare in bikini, quando era ancora una ragazzina. Si sta godendo una vacanza nella regione di origine del padre e non c’è nulla di particolare. Eppure, gli haters hanno ugualmente trovato un motivo per attaccarla.

Le critiche degli haters a Selvaggia Lucarelli

Gli haters, quasi in massa, hanno attaccato Selvaggia per un motivo ben preciso: la forma fisica. Qualcuno ha avuto il coraggio di dire che aveva la “pancetta” anche a 13 anni, altri hanno fatto notare lo “sviluppo precoce“. Perché i leoni da tastiera non riescono mai a tacere? Il bodyshaming è servito per l’ennesima volta.

Selvaggia Lucarelli non replica agli haters

Tra i tanti commenti alla foto in bikini di Selvaggia Lucarelli, si legge: “Cessa come ora” oppure “13? Sviluppo precoce… Cavoli” o ancora “Ua ma che ca**o te magnavi, vitamine a gogo“. Per il momento, la giornalista non ha replicato alle critiche.