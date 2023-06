Selvaggia Lucarelli, la frecciatina alla D'Urso: "Vestita come Chanel di Tor Pignattara"

Selvaggia Lucarelli ha scagliato alcune frecciatine infuocate contro Barbara D’Urso, che è stata tra coloro che hanno preso parte al funerale di Silvio Berlusconi in piazza Duomo a Milano.

Barbara D’urso ai funerali di Silvio Berlusconi

Per Silvio Berlusconi sono stati indetti i funerali di Stato e le esequie si sono svolte al Duomo di Milano alla presenza di molti personaggi del mondo politico e televisivo. Tra questi vi era anche Barbara D’Urso, che ha voluto ricordare l’ex presidente del Consiglio affermando: “Io lo chiamavo Silvio, lui mi chiamava Barbara visto che mi conosceva da quando era piccolina. Mi chiamano la mattina dopo e mi dicono: ‘Signora D’Urso il presidente vuole parlare con lei’. Io dico: ‘Silvio che c’è? Non ti è piaciuto quello che abbiamo fatto?’. Ma lui è sempre stato molto carino professionalmente nei miei confronti e mi disse: ‘Sei stata bravissima come sempre, la più brava di tutte. Però secondo me, guarda, come ti sei vestita ieri sera con il completo tipo Chanel e i capelli sciolti… Secondo me stavi meglio nel promo dove avevi la treccia e l’abito lungo, io per una prima serata di canale 5 mi vestirei così'”.

Selvaggia Lucarelli non ha perso l’occasione per scagliare alcune frecciatine contro la conduttrice, e ha commentato il suo intervento affermando. “Ma parliamo di me e del fatto che pensasse che sono la più brava di tutte”, e ancora: “Solidarietà al poro Cerioni che le ha ideato quel look Chanel di Tor Pignattara e si sente demolire così”.