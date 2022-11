La madre di Selvaggia Lucarelli è morta.

La donna è deceduta a causa del Covid, come fa sapere la giornalista in un suo post su Instagram. La Lucarelli avrebbe dovuto partecipare alla puntata di Ballando con le Stelle.

Selvaggia Lucarelli era molto legata alla madre e la definisce una donna altruista, generosa e “sempre in pena per il mondo”. La giornalista ci ha tenuto a salute la propria mamma così: “Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta.

È morta di Covid e di compromessi. I compromessi che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere, lasciando inevitabilmente indietro qualcuno. Quelli come lei, nella maggior parte dei casi: i fragili“.

Poi ha continuato dicendo: “Non sono arrabbiata, perché io stessa ho ripreso il passo veloce di chi ha urgenza di vivere. E so che mia madre, che era prima di tutto una donna generosa, altruista, sempre in pena per il mondo, avrebbe barattato- anche consapevolmente- il suo sacrificio per il nipote che torna a scuola, per me che torno a viaggiare, per suo marito che può passeggiare nel parco, per la vita di tutti che ricomincia a germogliare“.

La Lucarelli ha infine concluso il post con una frase toccante: “Mi piace pensare che se ne sia andata all’alba per questo: per salutarci tutti e augurarci una bella giornata, “correte, non vi preoccupate per me”. Come era lei, come ha vissuto”.

Le reazioni su Instagram

La notizia della scomparsa della mamma della Lucarelli non ha lasciato indifferente il mondo dello spettacolo e tutti coloro che la conoscevano. La giornalista ha ricevuto sotto il suo posto numerosi commenti. Gianni Morandi, ad esempio, le ha scritto: “Vicino a te con affetto”. Il regista Ferzan Ozpetek ha commentato: “Le sia lieve la terra. Ti abbraccio forte forte”. Altri suoi conoscenti appartenenti al mondo dello spettacolo si sono limitati anche ad un piccolo simbolo per mostrare vicinanza alla Lucarelli.

Antonella Clerici ha infatti commentato il post solo con un cuore. Come lei tanti altri.