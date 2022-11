Selvaggia Lucarelli: "La mia sedia a Ballando sta iniziando a scricchiolare"

Dopo il caso Montesano a Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli ha pronunciato una frase che ha sollevato i dubbi dei fan in merito a un suo possibile addio al programma tv.

Selvaggia Lucarelli: l’addio a Ballando con le Stelle

Da tempo si vocifera di un possibile addio a Ballando con le Stelle di uno dei storici volti della giuria e in molti hanno creduto che Selvaggia Lucarelli fosse sul punto di lasciare il programma già per questa nuova edizione del format tv. La giudice è tornata però più carica che mai, regalando soddisfazioni ai suoi fan e al pubblico del programma.

Dopo il caso Montesano a Ballando con le Stelle – denunciato in primis dalla stessa Lucarelli – la giurata e giornalista ha però pronunciato una frase che lascerebbe ipotizzare proprio il suo possibile addio al programma tv condotto da Milly Carlucci. “Forse rientra lui ed esco io. Ho questa sensazione. Sento che la mia sedia schricchiola…”, ha detto nel salotto tv di Alberto Matano in relazione al caso Montesano. Il conduttore a sua volta ha minimizzato affermando: “Non mi pare, anche alla luce degli ultimi sviluppi…”.

Il caso Montesano

Enrico Montesano ha visto annullare il suo contratto con Ballando con le Stelle dopo aver sfoggiato una t-shirt della Decima Mas al programma tv. A denunciare l’accaduto è stata la stessa Lucarelli, che sui social ha scritto: “La sua è colpa, quella del programma e di chi doveva vigilare è una svista, suppongo. Grave, ma una svista. A meno che no si sia così in malafede e fessi da pensare che qualcuno potesse pensare di trarre un vantaggio dal promuovere la Decima Mas in prima serata su Rai 1”.