Selvaggia Lucarelli, lite social con Teo Mammucari: lui la blocca

Dopo i fatti accaduti a Ballando con le Stelle e l’intervista di Teo Mammucari a Domenica In, Selvaggia Lucarelli è tornata a dire la sua sui social.

Selvaggia Lucarelli contro Teo Mammucari

Dopo il comportamento avuto a Ballando con le Stelle, Teo Mammucari si era scusato con la giornalista Selvaggia Lucarelli che però, intervistata a Da Noi a Ruota Libera, aveva spiegato perché le sue scuse le fossero sembrate false (del resto, lo stesso giorno Mammucari era tornato a scagliarsi contro di lei durante un’intervista a Domenica In). “E infine il capolavoro di eleganza: mentre sei a Ballando con le Stelle, trattato come un re, dire che rimpiangi lo spirito di Tu Si Que Vales, il competitor di Ballando. In tutto questo la cosa comica è che lui è l’unico che ha litigato a Ballando quest’anno”, ha scritto la giornalista, mentre Mammucari ha deciso di bloccarla via social. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?

A Ballando con le Stelle lui si era scusato affermando: “Voglio fare le mie scuse pubbliche a Selvaggia. Ho sbagliato e sinceramente ti chiedo scusa davanti a tutti”. A seguire il volto tv si era di nuovo scagliato contro la giurata del programma nella sua intervista a Domenica In, e in tanti si chiedono se tornerà a parlare in merito alla vicenda.