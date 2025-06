Selvaggia Lucarelli spiega perché non parteciperà a Belve di Francesca Fagnani

Selvaggia Lucarelli ha chiarito, più volte, perché non la vedremo mai nel programma Belve di Francesca Fagnani. Le sue critiche alla conduttrice sono state esplicite, in particolare dopo le interviste ad Aurora Ramazzotti e Fabrizio Corona. Le tensioni tra le due non accennano a placarsi.

I meme che fanno discutere

Il weekend scorso, il profilo di Lercio ha postato un meme che ha suscitato ilarità e polemiche: “Da tre giorni non litiga con nessuno.

È allarme tra i fan di Selvaggia Lucarelli”. Tra i tanti like, spicca quello di Francesca Fagnani. Un utente su Twitter ha commentato duramente: “Mamma mia che poveretta”. A questa affermazione, Lucarelli ha risposto: “Le passerà”. Una battuta che non è passata inosservata e ha alimentato ulteriormente il dibattito.

Le parole di Selvaggia

Le critiche di Selvaggia a Belve sono state esplicite. Ha affermato che il programma è più incentrato sull’ambizione della conduttrice che sulla valorizzazione degli ospiti. “Fagnani non cerca di raccontare le storie in modo profondo; il suo obiettivo è strappare frasi da rilanciare sui social e nei giornali”, ha dichiarato Lucarelli. E ancora: “Belve è un programma dove l’intervistato è l’elemento meno importante, si va per far vincere la conduttrice”.

Il punto di vista di Francesca

Francesca Fagnani ha risposto a queste affermazioni in interviste rilasciate a Vanity Fair e Le Iene. “Non viene perché io voglio vincere? L’avevo invitata più volte, ma ha sempre trovato altre motivazioni. È una sua opinione e la rispetto. Non l’ho più invitata, se non se la sente…”. Le sue parole mostrano una certa frustrazione, ma anche un rispetto professionale verso Lucarelli.

Possibilità di un confronto

Immaginate un confronto televisivo tra queste due donne forti. Un incontro che potrebbe rivelarsi esplosivo. Ma, al momento, sembra più probabile che continueranno a lanciarsi frecciate da lontano, piuttosto che sedersi insieme davanti a una telecamera.

