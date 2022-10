Selvaggia Lucarelli su Miriam Leone: “Tu imperfetta? Allora noi altre…”

Selvaggia Lucarelli ha replicato contro un post di body positivity condiviso dall'attrice e modella Miriam Leone.

Selvaggia Lucarelli ha replicato a un messaggio dell’ex Miss Miriam Leone, che sui social ha postato una foto senza trucco e ha lodato il concetto di “imperfezione”.

Selvaggia Lucarelli contro Miriam Leone

Nei giorni scorsi Miriam Leone ha postato un messaggio di body positivity mostrandosi al naturale, senza trucco e senza filtri, e col volto stropicciato dal sonno.

L’ex Miss ha fatto il pieno di like per la sua straordinaria bellezza e per il contenuto importante del suo messaggio, in cui affermava: “Stamattina mi sono fatta questa foto appena sveglia dopo una notte sul set con trucco effetti speciali,ancora tutta stropicciata dal sonno,ma trovo utile condividere naturalezze e imperfezioni per aiutarci a riprenderci il nostro potere di essere umani, per abbracciare le nostre comuni fragilità. Siamo anche questo. Piccolo reminder quotidiano mentre la luce di Palermo mi riscalda.”

Selvaggia Lucarelli ha replicato via social al messaggio scritto dall’attrice ed ex Miss affermando: “E dai su, è una foto bellissima e non c’è mezza imperfezione.

Perché se quelle sono imperfezioni noi altre dobbiamo seppellirci nell’umido”.

Le repliche via social

In tanti si sono detti d’accordo con la Lucarelli per quanto riguarda il post di Miriam Leone e sui social, tra gli utenti, c’è chi ha scritto: “Il lato oscuro della body positivity, sfruttata come trend in questo modo non fa altro che focalizzare l’attenzione ancora e sempre sul corpo. Ti fa, inoltre, sentire sbagliata due volte, la prima perché non sei neanche lontanamente così figa senza trucco e la seconda perché non sei abbastanza forte da “accettarti così come sei”.

Miriam Leone replicherà alle polemiche nei suoi confronti?