Selvaggia Luccarelli insinua su Giorgia Soleri: "A Pechino Express i dolori della malattia sono scomparsi?"

«My body, my choice». Giorgia Soleri è famosa sui social per aver sempre parlato pubblicamente delle patologie di cui soffre, tra cui la vulvodinia. Concorrente della nuova edizione di Pechino Express, la sua scelta di partecipare al programma non è passata inosservata agli occhi della giornalista Selvaggia Lucarelli che, come sempre, ha detto la sua.

Il malessere di Giorgia Soleri

In una recente intervista, la fidanzata del frontman dei Maneskin Damiano David ha raccontato che durante le riprese del programma ha dovuto fare i conti con il suo malessere (soffre di vulvodinia e ha subìto un intervento per l’endometriosi nel 2021). Un dolore fisico che l’influencer ha raccontato di aver voluto mettere da parte per non perdere un’opportunità come quella di Pechino Express. Dopo le sue dichiarazioni, non è tardata ad arrivare la frecciatina di Selvaggia Lucarelli.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Sulla questione, la giornalista ha pubblicato sulle sue storie Instagram un commento pungente: «Quindi il dolore che la costringeva a letto per settimane e non le permetteva di pianificare nulla (parole sue) ora non è più invalidante, ma è diventato gestibile a seconda delle occasioni a cui non può rinunciare (Pechino Express)». E ha continuato: «Siamo tutti felici per lei, dai, una buona notizia! Il cinema è passivo, l’invalidità dinamica, del resto». Quest’ultima una frecciatina alla polemica che si era scatenata alcuni mesi fa dopo le dichiarazioni di Giorgia Soleri sul cinema: «Il cinema è un linguaggio noioso», aveva detto. Ma poi aveva sfilato sul red carpet di Venezia. Touché.