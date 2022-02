Selvaggia Roma è fidanzata: “Tutti meritiamo di essere felici”

Selvaggia Roma ha svelato di aver trovato l'amore e ha confessato quali sarebbero le novità importanti per la sua carriera.

Dopo un periodo di lontananza dal piccolo schermo Selvaggia Roma ha confessato di essersi rimessa a studiare per realizzare il suo più grande sogno e ha anche rivelato di aver finalmente trovato la felicità in amore.

Selvaggia Roma: l’amore

Dopo la fine turbolenta della storia d’amore con Francesco Chiofalo, Selvaggia Roma avrebbe trovato di nuovo la felicità: l’ex gieffina ha rivelato che da alcuni mesi starebbe frequentando una persona lontana dal mondo dello spettacolo e che sarebbe più felice che mai.

“Diciamo che dopo anni di sfiga ho trovato la felicità, questa volta Babbo Natale ha deciso di farmi un bel regalo. Sono serena, è un ragazzo molto carino, a modo, che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Finalmente! Abbiamo attraversato anni complicati e tutti meritiamo di essere felici”, ha confessato a LaNostraTv.

La carriera

Dopo l’esperienza fatta al GF Vip l’ex volto di Temptation Island ha rivelato che starebbe vivendo un periodo roseo anche per quanto riguarda la carriera: sarebbe per lei un grosso progetto (di cui ancora ha preferito non parlare pubblicamente) e ha dichiarato di essersi rimessa a studiare per sfondare come attrice.

“Mi voglio proiettare in una formazione ben sviluppata come attrice, al teatro, alla letteratura, tutte cose che mi sono sempre piaciute e alle quali mi sono affacciata anni fa, poi ho interrotto gli studi per motivazioni personali (l’incontro con il grande agente Antonio Sepe ha a contribuito a far riscoccare la scintilla per le sue passioni ndr). Adesso sto riprendendo piano piano, ho vinto un premio prestigioso all’Accademia culturale di Cartagine, un riconoscimento importante e sono felice”, ha ammesso l’ex fidanzata di Chiofalo.

Selvaggia tornerà finalmente a mostrarsi anche ai fan del piccolo schermo? In tanti sperano proprio di sì.